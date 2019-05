Ålesund, la Venise du nord

Pour une raison obscure, cette ville norvégienne a su stimuler mon imaginaire depuis que j’ai découvert son existence dans un ma-gazine de voyage. On « n’atterrit » pas à Ålesund par hasard. Située au 62e parallèle, il faut une bonne raison pour y poser ses valises. La mienne, photographier cette ville spectaculaire qui se distingue par son canal central et ses bâtiments typiquement nordiques. Rapidement, je repère un belvédère qui me semble l’endroit de ce fameux point de vue ! Et 350 marches plus tard, ce repérage me confirme que je suis au bon endroit. La vue du belvédère Byrampen est à couper le souffle. Malheureusement, la météo n’est pas au rendez-vous. En fait, celle-ci est très changeante. Un Norvégien qui passe me dit que c’est ainsi au mois de mai en Norvège, les yeux au ciel. En quinze minutes, la pluie, la neige, la grêle et le soleil se succèdent. Pour obtenir cette photo de Ålesund, il m’a fallu gravir les 350 marches au moins à huit reprises...