Chez Ashton: un demi-siècle de saveur!

Pascale Robitaille est allée rencontrer Ashton Leblond au premier restaurant Chez Ashton, situé sur le boulevard Hamel, au coin de la rue Notre-Dame. M. Leblond s’est remémoré quelques moments importants de l’évolution de ses restaurants depuis 1969, année où il a acheté sa «roulotte à patates». Il lui a raconté également les débuts de la poutine à Québec, un mets que la clientèle a boudé pendant plusieurs années après qu’il l’eut intégrée au menu de son restaurant. Aujourd’hui, la poutine est responsable de 50% du chiffre d’affaires de la bannière. M. Leblond a également parlé de ses clients, du plaisir qu’il a à revoir ceux qui fréquentent le restaurant depuis les tout premiers jours.

Photo courtoisie

C’est à l’âge de 21 ans qu’Ashton Leblond a concrétisé un rêve qu’il caressait depuis un bon bout de temps en acquérant, pour 5000$, la roulotte à patates frites Casse-croûte Chez Laurette, à L’Ancienne-Lorette. Chez Ashton Snack Bar voit alors le jour et sert des frites fraîches, des hamburgers, des hot-dogs et le fameux pain de viande encore offert aujourd’hui. La qualité des produits qu’il a toujours servis aux clients lui a permis de se démarquer de la concurrence, si bien qu’au fil du temps, il a dû troquer la roulotte pour un restaurant avec salle à manger, ouvert à l’année. Aujourd’hui, 24 restaurants Chez Ashton sont ouverts dans la région de Québec et continuent de faire la joie des amateurs de poutine et de sandwich au rosbif.

► Informations et menu: chezashton.ca.