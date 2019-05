Espace Félix-Leclerc: rendez-vous intimes et chaleureux

Mercredi, l’Espace Félix-Leclerc, à l’île d’Orléans, a présenté sa programmation estivale, qui s’annonce diversifiée et haute en couleur. Dès le 21 juin, c’est Andréanne A. Malette qui donnera le coup d’envoi à la saison avec son tout nouveau spectacle. Par la suite, de grands noms de la musique d’ici se succéderont au fil des semaines jusqu’à la mi-septembre. À voir et à entendre : Dumas, Yoan, Lou-Adriane Cassidy, Alex Perron, Alfa Rococo, Salomé Leclerc, Kevin Parent, Korine Côté et Brigitte Boisjoli. À ne pas manquer également, la soirée-bénéfice pour la Fondation Félix-Leclerc, le 3 juillet dès 18h.

Mentionnons que la boutique de produits dérivés de même que l’exposition permanente sur la vie et l’œuvre de Félix Leclerc sont toujours ouvertes au public. Les visiteurs peuvent notamment découvrir des extraits sonores et des vidéos relatant différents moments de la vie de ce grand chansonnier. Informations et billets: felixleclerc.com.