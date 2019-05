«Il faut continuer de lutter contre l’homophobie»

Nommé aux Oscars plus tôt cette année, le court métrage québécois Marguerite continue de cumuler les honneurs. La réalisatrice Marianne Farley recevra ce mois-ci le prix Coup de cœur de la Fondation Émergence, a appris Le Journal.

Au cours des deux dernières années, Marguerite s’est illustrée dans des dizaines de festivals aux quatre coins de la planète. La réalisatrice et ses deux comédiennes, Béatrice Picard et Sandrine Bisson, y ont reçu au total plus d’une trentaine de récompenses.

Photo courtoisie, H264 Distribution

Visiblement, l’histoire de cette femme âgée qui arrive à faire la paix avec son homosexualité a fait son chemin dans les salles de cinéma. Et peut-être aussi dans les mentalités, souhaite Marianne Farley.

« Je n’ai pas la prétention d’avoir fait une différence avec Marguerite. Mais je sais que le court métrage a bouleversé beaucoup de gens. Et j’ose espérer que ça n’a pas bouleversé uniquement des gens de la communauté LGBTQ, mais aussi ceux de la communauté hétérosexuelle qui, peut-être, portent encore un certain jugement. C’était mon but, brasser les hétérosexuels pour qu’ils se réveillent. C’est important de présenter des histoires comme celle de Marguerite. Il faut en parler, il faut que ça devienne la norme », confie la réalisatrice en entretien au Journal.

Journée internationale

Le prix Coup de cœur qu’elle recevra la semaine prochaine est décerné par la Fondation Émergence, qui lutte contre l’homophobie et la transphobie, en plus de défendre les droits de la commu­nauté LGBTQ­­­. Cet organisme québécois est, entre autres, responsable de la création de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, célébrée à travers le monde le 17 mai de chaque année.

Ce n’est donc pas un hasard si l’annonce de ce prix a lieu aujourd’hui. Voilà qui rend l’événement encore plus symbolique pour la cinéaste, qui s’est toujours considérée comme « une grande alliée de la cause ».

« Ça ne fait aucun sens, pour moi, de penser qu’une personne homosexuelle ait moins de valeur qu’une personne hétérosexuelle. C’est complètement absurde. Alors on doit continuer de crier haut et fort que l’homophobie et la transphobie sont inacceptables », soutient Marianne Farley.

Marguerite en long métrage ?

L’histoire de cette Marguerite n’a d’ailleurs peut-être pas fini de toucher les cinéphiles. En effet, Marianne Farley pense de plus en plus à revisiter son récit, mais cette fois-ci au moyen d’un long métrage.

« On voit beaucoup moins de films qui traitent de l’homosexualité au féminin qu’au masculin. Il faudrait que je retravaille mon scénario, mais je crois qu’il y a encore plusieurs avenues à explorer. Peut-être que Marguerite trouverait enfin l’amour. On verra », avance la réalisatrice.

D’ici là, le court métrage original sera accessible le mois prochain sur la plateforme de visionnement Vimeo.

► La fondation Émergence remettra ses prix le 23 mai.