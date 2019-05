Il faut savoir reconnaître ses faiblesses

Ça m’a chamboulée de lire la lettre de celle qui vient d’apprendre que son fils est autiste. J’ai vécu la même chose jadis. Je me rendais bien compte depuis sa naissance que mon fils n’était pas comme les autres, mais il a fallu que la garderie me force à consulter pour que je comprenne sa réalité.

Malgré l’aide de l’entourage, je me suis vite rendu compte que ç’était au-dessus de mes forces de m’occuper de lui. Entre mon mari et moi c’était la guerre ouverte à propos de ce qu’il fallait faire avec lui, jusqu’à ce que je me rende compte que j’étais dépourvue, de par ma nature autant que de par mon éducation, de ce qu’il fallait pour emmener cet enfant à l’âge adulte.

J’ai quitté mon mari et ce fut le plus beau cadeau que je puisse faire à notre fils. Mon ex avait les nerfs pour faire face à ça et mes beaux-parents l’épaulaient, alors que de mon côté on me faisait sentir que je ne serais jamais bonne à grand chose, incluant faire des enfants. Je suis en couple depuis 15 ans mais je n’ai pas eu d’autres enfants. Mon fils a 22 ans, il fonctionne au mieux professionnellement en informatique malgré sa condition, mais sa vie sociale se limite à son père, sa blonde et ses grands-parents paternels. Mais il est heureux et c’est ce qui compte.

Une maman qui a su s’effacer

Vous avez raison de souligner que parfois, même si la société réprouve ce type de comportement, il faut savoir se retirer d’un combat qu’on sait ne pas pouvoir mener. Votre mérite réside dans l’honnêteté que vous avez eue de l’admettre pour passer le flambeau.