José Gaudet a retrouvé l’amour

José Gaudet n’est plus célibataire. L’animateur a profité de la soirée Artis, dimanche dernier, pour faire sa première apparition publique au bras d’Andréa Babb, sa nouvelle conjointe œuvrant dans le milieu de la coiffure.

« On était des amis, il y a 22 ans. Et on s’est recroisés cet hiver. Évidemment, on était les deux célibataires et on s’est dit : tiens donc, le timing qu’on n’a pas eu il y a 22 ans se présente maintenant », explique-t-il.

Le copilote de l’émission Ça finit bien la semaine n’est donc pas resté seul bien longtemps. En janvier dernier, il annonçait sa séparation avec Ève Nancy Ouellette, qui partageait sa vie depuis 18 ans.

« Andréa et moi, on doit se trouver une date officielle. On n’a pas encore calculé ; on s’est revus et reparlé sans penser à ça... Je dirais qu’on est ensemble depuis au moins trois mois », dit-il.