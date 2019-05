La famille s’agrandit

Andy Mailly-Pressoir et son amoureuse Danika Andreuzzi ne sont pas encore parents. Mais le couple a accueilli ce printemps, un nouveau membre dans leur foyer : un caniche toy prénommé Pikliz.

« Cela fait un an et demi que ma blonde me demande pour avoir un chien et je lui disais non. Mais cette année, j’ai foiré à la Saint-Valentin... Je suis arrivé trop tard à la maison et là, je devais faire quelque chose de gros pour me faire pardonner. Alors, on était rendu là », raconte-t‐il, croisé sur le tapis rouge du Gala Artis, dimanche dernier, au Théâtre Denise-Pelletier.

Le chroniqueur sportif n’a toutefois pas pris cette décision à la légère ; il a dressé une liste complète de conditions avant d’adopter leur premier animal de compagnie.

« Il fallait un chien qui ne perd pas de poil, un chien pas trop gros et je devais choisir le nom. Il faut dire que le nom Pikliz vient d’une recette haïtienne, c’est un condiment que l’on met sur la viande, fait de chou, de carotte et de piment », précise-t-il en riant.