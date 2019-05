La pendaison de William Pounden, au Morrin Centre

Le Morrin Centre, qui a abrité une prison pendant deux siècles, a inauguré mercredi une nouvelle visite immersive offerte en anglais et en français: La pendaison de William Pounden: la peine capitale à la prison commune de Québec. En compagnie d’un guide et à travers des événements audiovisuels et des documents d’archives, les visiteurs sont conviés à remonter le temps et à se replonger dans l’époque où ce bâtiment ancien, devenu un centre culturel de langue anglaise, a servi à l’emprisonnement de criminels et à la pendaison.

En abordant le cas de William Pounden, incarcéré puis exécuté pour le meurtre de sa belle-mère, le centre fait la lumière sur les 16 pendaisons qui ont eu lieu à cet endroit même, de 1812 à 1867. Il est également possible de profiter de la visite pour voir la nouvelle exposition permanente concoctée par le centre sur les 200 ans d’histoire de la peine capitale au Québec, Les pendus : deux siècles d’exécutions au Québec. Obtenez un aperçu de la visite en voyant le reportage de Pascale, demain, à Pleins feux.

Rappelons que le Morrin Centre est situé dans l’ancienne prison commune de Québec, au cœur du Vieux-Québec. Il abrite aujourd’hui un centre culturel d’expression anglaise offrant une programmation destinée tant aux francophones qu’aux anglophones, notamment dans les domaines de l’interprétation du patrimoine, de l’éducation et des arts. La programmation du Centre s’articule autour de l’histoire de ce magnifique édifice, notamment.

Informations et réservation: morrin.org