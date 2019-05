L’autre passion de Conners

Philippe Lapeyrie n’a pas à s’inquiéter pour son emploi de sommelier ! Le golfeur ontarien de 27 ans ne délaissera pas sa carrière. Par contre, il ne refuserait pas d’acquérir plus tard un vignoble dans la région de Napa, en Californie. Sa préférée.

Conners n’était pas habitué à se verser un verre de cabernet-sauvignon plus jeune. Il souffrait d’allergies sévères à certaines boissons, dont divers types de bières. Ce n’est qu’à sa dernière session d’université qu’il a découvert une nouvelle passion. Comme il avait accumulé suffisamment de crédits dans son parcours à Kent State, il a décidé de suivre un cours d’œnologie présentant les grandes régions du monde.

« Chaque cours, on étudiait une nouvelle région. J’ai pu apprendre tout ce que je voulais savoir sur le sujet, comment les apprécier et les savourer », raconte celui qui amorçait sa vingtaine à l’époque.

« Je marchais même si c’étaient de petites dégustations, réplique-t-il en riant de bon cœur. J’ai pu élargir mes horizons et apprendre des notions qui pourraient être utiles un jour. »

« J’ai appris certains trucs qu’on peut passer aux clients. Je doutais de la qualité de la bouteille quand j’ai vu le restaurateur sortir les verres en cristal et revenir avec le vin versé dans un décanteur, a-t-il raconté avec amusement. Tout le monde autour de la table avait un petit verre. En goûtant, ils ont tous réagi en disant que c’était un vin fantastique.

En voyageant à travers l’Amérique du Nord et le monde, Conners a pu savourer des vins uniques. Ainsi, avec des amis, il a partagé une vieille bouteille d’Opus One.

Le vainqueur de l’Omnium du Texas en avril n’a pas la prétention d’affirmer qu’il est un expert. Il se contente d’apprécier les moments et ce qu’on lui offre au passage s’il n’en fait pas la sélection. Il partage sa passion avec sa conjointe Malorie.

« Je connais mes goûts préférés. On me donne des conseils et des recommandations. Je ne suis même pas près du niveau de connaissances des experts. Mais ça m’intéresse énormément. »