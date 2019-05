Pour ce qui est de la charte québécoise, la clause de dérogation s’appliquera en effet. Le véritable obstacle — et il sera de taille — se trouve dans la charte canadienne des droits et libertés, adoptée en 1982 sans l’approbation de l’Assemblée nationale.

Alors que la charte québécoise énonce exclusivement des droits individuels, la charte canadienne contient aussi une série de droits collectifs. Notamment aux articles 23 (droits à l’instruction dans la langue de la minorité), et 27 (promotion et valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens).

Or, voici le piège à ours. La clause dérogatoire de la charte canadienne ne s’applique pas aux droits collectifs, mais seulement aux droits individuels, dont la liberté d’expression, de religion et de conscience. Alors, me direz-vous, comme le PDL 21 limite ces trois libertés, la clause dérogatoire devrait le protéger de toute contestation judiciaire, non ?