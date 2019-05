Le rêve d’une carrière

Une entorse sévère à la cheville droite, subie au plus fort des décisions durant l'été 2016, avait réglé le cas de la joueuse originaire de Saint-Romuald et l'avait confinée à un rôle de substitut aux Jeux olympiques de Rio, où l'équipe canadienne avait remporté la médaille de bronze. Après une deuxième saison chez les Seminoles de Florida State, avec qui elle a gagné le titre national de la NCAA en décembre dernier, elle dit maintenant négocier les défis avec une nouvelle sagesse.

« Ça avait été vraiment difficile à vivre à cause de cette blessure parce que j'avais travaillé tellement fort. Avec cette blessure, je savais que je n'avais plus vraiment de chances de faire partie de l'équipe il y a trois ans. Je m'étais mis beaucoup de pression et j'ai appris de ça. Maintenant, c'est moi qui dicte la pression que je dois avoir sur les épaules. C'est à moi de gérer ça. Ça m'arrive encore d'être nerveuse et de me mettre de la pression, mais je la vis différemment. »