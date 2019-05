Les Méchins: Verreault Navigation doit embaucher 30 employés

LES MÉCHINS | Verreault Navigation de Les Méchins, en Gaspésie, doit embaucher une trentaine de travailleurs pour combler ses besoins grandissants en main-d’œuvre.

Depuis jeudi, le chantier maritime accueille le traversier Blue Puttees pour son entretien annuel. Il s'agit d'un énorme navire qui peut transporter jusqu'à 1000 passagers et qui fait normalement la liaison entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador.

C'est son deuxième séjour chez Verreault Navigation depuis 2016.

Les 200 employés de l'entreprise y seront affectés à temps plein au cours des prochaines semaines. C'est un contrat important pour Verreault Navigation et il y en a d'autres qui suivront au cours des prochains mois. Pour répondre à toute cette demande, l'entreprise doit embaucher au moins 30 nouveaux employés d'ici le mois de juillet.

«On cherche de la main-d'œuvre spécialisée pour compléter nos équipes. Depuis l'agrandissement de la cale sèche, on a souvent recours à de la sous-traitance. Mais là, on met les bouchées doubles pour investir dans notre personnel, pour bâtir une expertise au sein de notre personnel et pour garder cette expertise-là dans la région», a dit Rémi Côté de Verreault Navigation, en entrevue avec TVA Nouvelles, vendredi.

Preuve que le recrutement est une préoccupation quotidienne chez Verreault Navigation, quatre personnes sont affectées à plein temps à trouver de nouveaux employés. Ils recrutent principalement au Québec, dans les Maritimes et en Ontario.