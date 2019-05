Les profits de CAE en hausse au quatrième trimestre

MONTRÉAL | Les profits et les revenus du fabricant de simulateurs de vol CAE ont bondi au quatrième de son exercice financier.

L’entreprise montréalaise a déclaré vendredi des profits de 122,3 millions $ (0,46 $ par action) au quatrième trimestre, comparativement à 82,3 millions $ (0,31 $ par action), à la même période l’an dernier.

Les revenus ont atteint 1 milliard $, en hausse de 42 % par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

«CAE a terminé en force l’exercice 2019, avec pour le quatrième trimestre, des revenus en hausse de 42 % et des résultats par action en hausse de 55 % par rapport à l’an dernier. Pour l’exercice au complet, CAE a livré un rendement record et a atteint ses perspectives annuelles, renforçant ainsi sa position de chef de file mondial en formation aéronautique», a souligné le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent.

Le grand patron de CAE s’est réjoui notamment des commandes annuelles record de 4 milliards $ et du carnet de commandes de 9,5 milliards $.

En outre, les revenus annuels ont crû de 17 % tandis que le résultat par action est en hausse de 13 % comparativement à l’an dernier.

«Notre succès continu à gagner la confiance de nos clients, confirme notre stratégie axée sur la formation et renforce la nature récurrente de nos activités, a ajouté M. Parent. Pour l’exercice à venir, nous nous attendons à ce que CAE tire parti de la dynamique positive sur le marché de la formation et qu’elle continue d’offrir une croissance supérieure et rentable.»