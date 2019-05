Les Yankees et les Red Sox retrouvent leur aplomb

Après un début de saison chancelant, les Yankees de New York et les Red Sox de Boston ont retrouvé leur vigueur, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les Blue Jays de Toronto et les autres clubs de la section Est de la Ligue américaine.

Les Yankees comptent 21 victoires à leurs 30 derniers matchs et ont gagné leurs quatre plus récentes séries. Opposés aux Rays de Tampa Bay cette fin de semaine, ils pourraient leur soutirer le premier rang de la section s’ils remportent la série de trois matchs.

Malgré l’absence de joueurs-vedettes comme Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Didi Gregorius et Miguel Andujar, qui sont tous blessés, les Yankees réussissent à maintenir le cap.

En l’absence des piliers de l’équipe, certains joueurs ont tiré leur épingle du jeu, à commencer par Luke Voit, qui a déjà produit 32 points depuis le début de la campagne. Gleyber Torres connaît également de bons moments, lui qui a placé la balle en lieu sûr dans 17 de ses 18 derniers matchs. Le lanceur Domingo German, qui présente une fiche de 8-1 cette année, est également l’un des éléments-clés des succès des Yankees présentement.

Le retour au jeu d’Aaron Hicks, qui était ennuyé par des maux de dos, et l’acquisition de Kendrys Morales pourraient également servir la cause des Yankees.

Martinez prend les choses en main

Les Red Sox ont connu un lent début de saison, perdant huit de leurs 10 premiers départs. Toujours derrière les Rays et les Yankees dans la section Est, les gagnants de la dernière Série mondiale ont toutefois repris du galon et pourraient rapidement s’inviter dans la course au premier rang.

L’apport de J.D. Martinez n’est pas étranger au réveil des Red Sox. À ses trois derniers matchs, le voltigeur a maintenu une moyenne au bâton de ,462 et a claqué quatre circuits. Depuis le début de la saison, Martinez présente une moyenne de ,331.

Les Red Sox comptent également sur l’éclosion de Marcus Walden, qui a été très solide au monticule depuis le début de la saison. Le droitier de 30 ans compte cinq victoires en 15 matchs, en plus d’avoir maintenu une moyenne de points mérités de 1,46 en 24 manches et deux tiers.

Les Red Sox seront de passage à Toronto la semaine prochaine pour une série de quatre matchs face aux Blue Jays. Pour leur part, les Yankees débarqueront au Rogers Centre au début juin pour une série de trois matchs.