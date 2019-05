Lyon: des laissez-passer pour Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime

Classés respectivement troisième et quatrième têtes de série, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime ont obtenu des laissez-passer au premier tour du tournoi de l’ATP de Lyon, en France.

Au deuxième tour, Shapovalov aura rendez-vous avec le gagnant du duel opposant le Français Ugo Humbert au Britannique Cameron Norrie, tandis que le Québécois croisera le fer avec le vainqueur du match entre l’Australien John Millman et l’Espagnol Pablo Andujar.

Se trouvant dans des portions différentes du tableau, les deux représentants de l’unifolié pourraient se retrouver en finale, le 25 mai. Avant que ce possible duel, Auger-Aliassime et Shapovalov pourraient respectivement faire face en demi-finale au favori du tournoi, le Géorgien Nikoloz Basilashvili, et à la deuxième tête de série, l’Espagnol Roberto Bautista-Agut.

Le tournoi doit commencer dimanche.