Commission de la jeunesse: Régine Laurent accepte l'offre du gouvernement Legault

QUÉBEC – L’ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) Régine Laurent a accepté de présider la commission spéciale sur la protection de la jeunesse du gouvernement Legault.

La création de cette commission a été annoncée après le drame de Granby, dans lequel une fillette de 7 ans aurait été victime de négligence parentale et est décédée.

«Le gouvernement m’a offert de présider la commission qu’il veut mettre sur pied pour protéger nos enfants les plus vulnérables. C’est un mandat qu’il m’est impossible de refuser», a fait savoir l’ex-analyste de «La Joute» dans une lettre.

«L’onde de choc qui a frappé le Québec le 30 avril avec la mort d’une fillette de 7 ans, décédée dans des circonstances tragiques, violentes, nous a indignés et révoltés. Comme vous tous et toutes, personne n’est resté insensible. Nous avons appris que cette petite personne, cette enfant sans défense a vécu sa courte vie dans la peur, la faim, la torture, la négligence et en pensant que son sort nous laissait tous et toutes indifférents. C’est faux. Les choses doivent changer», a-t-elle ajouté.

«Plus tôt cette semaine, j’ai pu discuter avec le ministre Lionel Carmant du mandat de la commission, du mandat que m’est confié. Sans le savoir, M. Carmant m’a donné une mission très similaire à celle que j’avais en tant qu’infirmière: détecter les maux d’un patient, soigner ces maux, atténuer ses maux et enfin, le guérir.»

Je suis très fier d’annoncer que @RegineLaurent a accepté le mandat de présider la future commission spéciale qui se penchera sur la protection de nos jeunes.

Régine Laurent est une femme exceptionnelle et de cœur, au parcours inspirant. pic.twitter.com/uHnUTMQzQL — François Legault (@francoislegault) 17 mai 2019

Le premier ministre François Legault a indiqué sur Twitter, en partageant une photo prise lors d'une rencontre avec Mme Laurent, que celle-ci «a accepté le mandat de présider la future commission spéciale qui se penchera sur la protection de nos jeunes. Régine Laurent est une femme exceptionnelle et de cœur, au parcours inspirant», a-t-il écrit.

«Elle saura identifier les solutions pour mieux accompagner notre jeunesse», a ajouté le chef caquiste.