C’est un événement 100% branché qu’offre la toute première édition du Salon du véhicule électrique de Québec, du 24 au 26 mai prochains, au Centre de foires de Québec. Si vous envisagez de vous procurer un véhicule électrique, l’occasion est parfaite pour non seulement voir de près une foule de modèles, mais aussi de poser des questions aux manufacturiers et aux concessionnaires présents. Plus encore, une quinzaine de modèles seront disponibles pour des essais routiers de 5 km. Également, une piste intérieure sera aménagée afin de permettre aux visiteurs de se familiariser avec d’autres véhicules électriques, tels que vélos, scooters, trottinettes et gyropodes. Les visiteurs pourront aussi en apprendre plus sur une foule de solutions en électrification des transports: bornes de recharge, panneaux solaires et autres. Informations et billets: sveq.ca

Photo courtoisie