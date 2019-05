Tous les humains n’ont pas le même potentiel

Je suis sensible aux propos de la mère d’un enfant autiste qui vit mal depuis qu’on lui a asséné la terrible nouvelle. Mais contrairement à ses proches, je n’ai pas l’impression qu’elle a une réaction défaitiste. Pour moi ça ressemble plus à un appel à l’aide qu’elle lance à l’univers.

Dans votre réponse, vous soulignez à juste titre l’importance du soutien qu’elle peut obtenir de la Fédération québécoise de l’autisme. Pour ma part et à plusieurs reprises, j’ai réalisé que les mères confrontées à une telle épreuve sont très sensibles aux petits gestes de soutien de leur entourage. C’est pourquoi je me permets d’utiliser votre chronique pour lancer un appel à tous les lecteurs et lectrices qui connaissent des parents aux prises avec une épreuve semblable afin qu’ils ne manquent pas une seule occasion de leur manifester leur empathie.

Ces parents ont non seulement besoin de ressources de thérapeutes, mais également de se sentir compris dans leur milieu, et parfois d’avoir la chance d’exprimer leurs frustrations à des oreilles attentives et compatissantes, même si ces dernières ne peuvent pas les aider concrètement.

La responsabilité de soutenir les proches aidants des enfants autistes ne repose pas seulement sur la société, mais également sur l’implication de chacun de ses citoyens dont les gestes d’encouragement sont essentiels au maintien du moral de ces parents qui affrontent quotidiennement un tel défi, lequel malheureusement sera leur lot pour toute leur vie.

Un partisan de la tolérance envers les aidants naturels

Vous faites là un commentaire des plus pertinents. Pas besoin d’être spécialiste en quoi que ce soit pour avoir la générosité d’ouvrir son cœur et ses oreilles à quelqu’un qui a juste besoin de ventiler ses problèmes, souvent pour se permettre de mieux réfléchir et de repartir le cœur plus léger. On appelle ça, l’écoute active. Un genre d’écoute qui exerce la patience, puisqu’elle consiste à écouter pour faire parler et non pour conseiller.