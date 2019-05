Un blanc pour « peser sur pause »

La vie passe à une vitesse qui donne souvent le tournis. Et c’est justement dans ces moments de « tourbillon » de vie que ce petit blanc qui nous permet de « peser sur pause » et de prendre le temps. Notre temps.

Je vous ai parlé à quelques reprises (ici et ici) du fort sympathique Jean-Philippe Padié, jeune vigneron à Calce, épicentre vinicole du Roussillon. Nous sommes en présence ici d’un vin issu de sa petite activité de négoce. 100% macabeu, tout en bio, provenant de sols granitiques. Il en ressort un blanc tonique aux accents de miel de fleur et d’abricot. Vif tout en montrant une matière nourrie. Finale saline et salivante. Du pur plaisir à ouvrir à l’apéro avec les copains ou à table avec brochettes de crevettes cajun.

Tourbillon De La Vie blanc 2017, Maison Padié, Vin de France

23,20 $ - Code SAQ 13710845 – 12,5 % - 1,2 g/l

★★★ $$

