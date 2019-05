Un trentenaire de Lévis porté disparu

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) demande l’aide de la population pour retrouver Vincent Ouellet, 39 ans, qui est porté disparu depuis jeudi.

Il a été vu pour la dernière fois à son domicile de Lévis. On craindrait pour sa sécurité.

Vincent Ouellet a quitté l’endroit à bord de son véhicule Hyundai Elantra 2013 de couleur rouge. Des collants de Star Wars et de divers superhéros, sur le parechoc et ailleurs, permettent de distinguer la voiture, immatriculée H59 EMK.

Il porterait possiblement un manteau de cuir noir et une casquette. Il mesure 5 pieds 7 et pèse 160 lb. Il a les cheveux et les yeux bruns. Il porte des boucles d’oreille noires en pique sur chaque oreille.

Toute personne qui pourrait détenir des informations pouvant aider à le localiser est priée de communiquer avec le Service de police de la Ville de Lévis ou avec le 9-1-1.