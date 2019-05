ENGEL, Édith Braillard



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort de notre mère, Édith Engel-Braillard, à l'âge de 92 ans, épouse de feu Professeur Charles Robert Engel. Elle était dame Grand-Croix de l'Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Elle était la fille de feu dame Simonne Spinardi et de feu monsieur Auguste Braillard. Mère à part entière, ses valeurs ont guidé les pas de tous ses enfants. Elle était une personne aimante et significative pour toute sa descendance. Tous ceux qui ont croisé son chemin ont été marqués par son intarissable joie de vivre qu'elle distillait auprès de chacune et chacun d'entre nous. Son départ laissera un vide immense dans toutes nos vies.La famille vous accueillera à lale jeudi 23 mai 2019 de 18 h à 21 h et le vendredi 24 mai 2019 de 9 h à 10h30.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Lucie (feu Charles Berthoud), feu Christiane (Jim Gunther Klein), Francis (Docteur Diane Francoeur) et Marc (Claire Villemure); ses petits-enfants: Christa, Danielle, Annouchka, Natacha, Victor et Léopold; ses six arrière-petits-enfants ainsi que sa nièce, autres parents et ami(e)s. Notre mère s'étant investie de nombreuses années pour la journée de la jonquille, vous pouvez faire un don à la Société canadienne du cancer pour la recherche sur le cancer du sein, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél.: 418-683-8666.