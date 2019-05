3e lien: un autre expert contredit le ministre Bonnardel

Étonné que le ministre des Transports François Bonnardel justifie la construction d’un troisième lien à l’est, sur la base de l’Enquête origine-destination, un spécialiste en planification urbaine juge que les résultats dévoilés jeudi illustrent tout le contraire.

« Ils ont dû patiner fort parce que les chiffres sont assez clairs... Moi, je ne vois pas comment ils peuvent interpréter les données autrement », confie en entrevue François Des Rosiers, qui enseigne à l’Université Laval. Économiste de formation, M. Des Rosiers est également titulaire d’une maîtrise en urbanisme puis d’un doctorat en planification urbaine et régionale de la London School of Economics.

Il a pris le temps d’analyser la matrice origine-destination, issue de la nouvelle enquête sur les déplacements de la population dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. « Si on considère le nombre de déplacements (en automobile) générés sur une période de 24 heures à partir de Lévis — et j’inclus la couronne sud —, ça totalise 206 100 déplacements en moyenne sur une base quotidienne. Quand on regarde de plus près le nombre de déplacements vers l’agglomération de Québec, il y en a 45 150 à partir de la Rive-Sud. »

De ce nombre, plus de la moitié (23 200) se rendent à destination de l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge, situé à l’ouest. L’arrondissement La Cité-Limoilou accueille 11 000 navetteurs lévisiens.

1500 Lévisiens par jour à Beauport

M. Des Rosiers souligne que seulement 2800 navetteurs de la Rive-Sud se dirigent vers les arrondissements les plus à l’est au quotidien, soit Beauport (1500) et Charlesbourg (1300), ce qui représente 6,2 % de tous les déplacements Lévis-Québec.

« C’est très faible. Il n’y a pas beaucoup de déplacements à l’est. Alors qu’est-ce qui peut justifier un troisième lien à l’est, à Beauport, quand il y a très peu de gens qui vont à Beauport ? » s’interroge-t-il.

« Ces chiffres-là, ils parlent... »

Quant aux gens de la Rive-Nord qui font le trajet inverse, l’enquête révèle que 900 Beauportois se dirigent chaque jour vers l’arrondissement Desjardins de Lévis et 800 proviennent de Charlesbourg.

« Au total, il y a 9800 déplacements des différents arrondissements de la Rive-Nord pour aller dans l’arrondissement Desjardins qui est le plus à l’est à Lévis. Ce n’est pas négligeable, mais ce n’est pas la fin du monde non plus. Ces chiffres-là, ils parlent... je ne vois pas comment on pourrait interpréter ça autrement. »

« Je me demande aussi comment on peut justifier un lien autoroutier quand on est en train de planifier un réseau de transport structurant. C’est comme si on se tirait dans le pied parce que c’est sûr que si on met une autoroute, on vient dire aux gens : “Continuez de prendre votre auto puis laissez faire le transport en commun.” »

Déplacements vers la rive-nord (période de 24 h)

Destination: Arrondissement Beauport

De l’arrondissement Desjardins : 500

De Chutes-de-la-Chaudière-Est : 600

De Chutes-de-la Chaudière-Ouest : 400

De la couronne sud : N/A (Valeur inférieure au seuil significatif de 316)

Destination: Arrondissement Charlesbourg

De l’arrondissement Desjardins : 400

De Chutes-de-la-Chaudière-Est : 400

De Chutes-de-la Chaudière-Ouest : 500

De la couronne sud : N/A (Valeur inférieure au seuil significatif de 316)

Déplacements vers la rive-sud (période de 24 h)

Destination : Arrondissement Desjardins

De Beauport : 900

De Charlesbourg : 800

Des Rivières : 1700

De La Cité-Limoilou : 1400

De la Haute-Saint-Charles : 1200

De Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge : 3800

Source : Enquête origine-destination 2017