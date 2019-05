5 informations pratiques

1. C’est déjà le moment de s’abonner à la 47e saison des Grands Explorateurs. Ceux et celles qui le font courent la chance de gagner un séjour dans la ville de Copenhague ! Chaque année, de septembre à mai, Les Grands Explorateurs proposent plus de 600 ciné-conférences dans les grandes salles de spectacles d’une cinquantaine de villes. Au programme 2019-2020 : la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, la Colombie, l’Éthiopie, etc.

2. Le Guide Rabais Voyage est un outil de référence de 40 pages qui donne des conseils, des adresses, des sites et des applications, bref des outils pour faciliter les séjours et sauver des sous. Créé par le globe-trotteur québécois Philippe Ryan, il est disponible en ligne, en français, et coûte 10 $.

3. Le nouveau service d’assurance voyage Snowbird Advisor Insurance est conçu exclusivement pour les aînés. Il offre un certain nombre d’avantages, comme des plans médicaux personnalisés avec moins de contraintes pour les conditions préexistantes, et un rabais exclusif de 5 %. On y offre également les services d’agents d’assurance pouvant comparer et combiner les options d’assurance voyage pour trouver la couverture adaptée à chacun.

4. Lorsqu’on part en road trip, certains hôtels s’avèrent particulièrement intéressants. La marque Holiday Inn Express® est de ceux-là. Ils offrent un excellent rapport qualité/prix et on en trouve un peu partout sur la route (plus de 100 au pays). Depuis peu, ces hôtels proposent un nouveau petit-déjeuner buffet Express StartTM offrant plus de 30 choix.

5. Depuis le début d’avril, la zone située juste après le point de fouille domestique/international de l’aéroport de Montréal (YUL) a été réaménagée en deux espaces distincts. D’un côté, la zone internationale pour les vols internationaux, et de l’autre, la zone mixte pour les départs sur des vols domestiques et certains vols internationaux. Cette division de l’espace a pour but d’accroître l’efficacité des parcours de correspondances vers l’international.