DIONNE, Alida Gauthier



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Alida Gauthier épouse de feu monsieur Claude Dionne. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifSes cendres seront déposées auprès de son mari au columbarium Wilbrod Robert. Madame Gauthier laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Guylaine Gauthier), Johanne et Guy (Josée Bernier). Elle était également la mère de feu Normand; ses petits-enfants: Maxime, Mathieu, Samuel, Alexandre, Roxanne et Laurie; son arrière-petit-enfant: Léonie Gauthier; ses frères et sœurs: Jeannine Gauthier, Rita Gauthier (Germain Benoit), Jean-Marc Gauthier (feu Mariette Belzile), Jeanne D'Arc Gauthier (feu Vincent Giguère), Claude Levesque, Carole Levesque (Yvon Gosselin), Jocelyne Levesque, Henri-Paul Levesque (Liette Plamondon), Huguette Lévesque (Réal Binet) et Gaétanne Levesque (Ronald Lessard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dionne: Gaétan (feu Solange), Murielle (feu Richard Dionne) et Ida (feu Bernard Dionne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Le St-Patrick et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5