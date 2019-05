Attaques contre des Casques bleus au Mali, un Nigérian tué

Des attaques ont visé samedi la Mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation pour le Mali (Minusma) à Tombouctou et à Tessalit, tuant un Casque bleu nigérian, a annoncé le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

Dans un communiqué à New York, le patron de l’ONU les «condamne» en rappelant qu’elles «peuvent constituer des crimes de guerre».

Le Casque bleu tué «a succombé à ses blessures suite à une attaque par des assaillants armés non identifiés à Tombouctou», précise le communiqué. Un autre Casque bleu nigérian a été «blessé dans la même attaque», est-il ajouté.

Près de Tessalit, dans la région de Kidal, «trois Casques bleus tchadiens ont été blessés lorsque leur véhicule blindé a heurté un engin explosif improvisé», indique aussi le secrétaire général dans son communiqué.

«Il appelle les autorités maliennes à agir rapidement pour identifier les auteurs de ces attaques et les traduire rapidement en justice», ajoute le texte.

La Minusma est la mission la plus coûteuse en vies humaines des opérations actuelles de maintien de la paix de l’ONU, avec plus de 190 morts depuis son déploiement en 2013, dont plus de 120 dans des actes hostiles, soit plus de la moitié des Casques bleus tués dans le monde depuis cinq ans.

Des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l’ONU, régulièrement visées par des attaques, malgré la signature en mai-juin 2015 d’un accord de paix, censé isoler définitivement les jihadistes, dont l’application accuse des retards.