Cap Hatteras Island

Tout le monde recherche des choses différentes pendant ses vacances. Si certains veulent passer leur temps à manger et boire, d’autres désirent de l’action et de l’aventure, tandis que nombreux sont ceux qui souhaitent du repos et de la relaxation. Si satisfaire les envies de chacun en vacances peut s’avérer être un casse-tête, ne cherchez plus ! Cap Hatteras, en Caroline du Nord, est la place idéale pour tous les goûts. On peut autant s’y promener à cheval et observer la faune que faire du kitesurf ou visiter un musée. Un incontournable pour des vacances bien remplies... ou pas ! Voici les adresses incontournables à ne pas manquer lors de votre prochain voyage.

Neuf bonnes adresses

DÉCOUVRIR

Cape Hatteras National Seashore

Nags Head, Caroline du Nord

Phare du cap Hatteras

46379 Lighthouse Rd, Buxton

Hatteras Island Ocean Center

57204 NC-12, Hatteras

S’AVENTURER

Albatross Fleet

57976 NC-12, Hatteras

REAL Watersports

25706 NC-12, Waves

Equine Adventures

52193 Piney Ridge Rd, Frisco

MANGER

Orange Blossom Bakery & Cafe

47206 NC-12, Buxton

Lee Robinson General Store

58372 NC-12, Hatteras

Scotch Bonnet Fudge & Gifts

51684 NC-12, Frisco