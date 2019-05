Championnat de la PGA: le cimetière de Bethpage

FARMINGDALE, N.Y. | Il n’y a pas que cinq parcours de golf dans le vaste parc de Bethpage dans l’État de New York. On y retrouve aussi des courts de tennis, des écuries et... un cimetière.

Rien à voir avec le degré de difficultés du Black Course qui a blessé l’âme de milliers de golfeurs depuis les années 1930. Le cimetière y était bien avant que A.W. Tillinghast ne conçoive les parcours.

Près de l’entrée du club de golf public attirant plus de 300 000 golfeurs chaque année, à l’abri des grands arbres, on y aperçoit une cabane avec l’écriteau « Cimetière de Bethpage », entourée de plus d’une centaine de pierres tombales.

Le cimetière est la propriété de la famille Powell s’étant établie à Farmingdale dans les années 1690. En s’y avançant, on peut y lire des gravures légèrement effacées vieilles de plus de cent ans sur les monuments. Selon des registres, la plus vieille gravure est celle d’un membre de la famille Powell décédé en 1872.