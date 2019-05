Du repos dans Lanaudière à La Montagne Coupée

On promet des moments de doux farniente à La Montagne Coupée dans Lanaudière. Chambres douillettes, repas succulents et paysages époustouflants pour du bon temps.

Depuis plus de 30 ans, on s’échappe en pleine nature à La Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Matha. L’établissement suggère un cadre enchanteur, des chambres rustiques et confortables où l’on passe des moments relaxants. Convivialité, confort et succulents mets sont au rendez-vous. On admire le paysage sur la vallée depuis le sommet de la montagne.

Beaucoup de choix

Photo courtoisie

On bénéficie de 37 chambres dans quatre catégories. Chacune présente deux grands lits ou un très grand lit de même qu’une salle de bain privée, parfois un bain à remous, un coin salon, une table et des chaises, un foyer et un lecteur de DVD. La décoration reste chaleureuse dans des nuances parfois colorées et d’autres fois plus discrètes. On note la présence de moquette dans toutes les chambres. Dans certains cas, les salles de bain sont immenses. Le plancher chauffant et la douche à jets multiples ont de la classe !

Que du bonheur

Photo courtoisie

On passe du temps dans le salon commun. Foyers, fauteuils, tables et chaises, tennis de table, mississipi et billard divertissent. On déjeune à la lumineuse salle à manger agrémentée d’une nature sublime. Le chef Martin Lussier et sa brigade proposent de succulentes découvertes. On choisit parmi l’assiette d’œufs et de viande, le bagel O.B.L.T., les crêpes ou le pain doré. Pour quelques dollars de plus, on savoure des crêpes de sarrasin aux bleuets et sirop d’érable, les gaufres aux fruits frais et son coulis de caramel velouté, l’omelette aux épinards et fromage cheddar aux fines herbes. Des spécialités régionales sont intégrées aux plats. En soirée, le relais gastronomique offre aussi plein de saveurs et des mets de très haute qualité.

À savoir

Tarifs

Une nuit en ­occupation double à partir de 135 $ incluant le­ ­déjeuner.

Services

On trouve cafetière, petit frigo et téléviseur dans les chambres. Les personnes à mobilité réduite accèdent à une chambre Champêtre disposant d’un grand lit et d’une salle de bain adaptée aux déplacements en fauteuil roulant. Pour des rencontres de familles, on loue l’un des deux chalets modernes complets de 5 et 6 chambres situées à flanc de montagne et accueillant de 20 à 24 personnes.

Activités sur place

On reçoit des soins au centre de santé ($), on s’amuse à la­ piscine creusée, on s’entraîne au gym et on relaxe dans le sauna sec.

Activités tout près

On visite l’Abbaye Val Notre-Dame et on se régale des découvertes en parcourant le circuit ­Goûtez Lanaudière.

Coordonnées

La Montagne Coupée

1000, chemin de la Montagne Coupée Route 131

Saint-Jean-de-Matha (Québec)

J0K 2S0

►Téléphone : 1 800 363-8614

►montagnecoupee.com