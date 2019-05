«Je crois que je pourrai être le tout premier choix» - Kaapo Kakko

Qui sera le tout premier choix au total au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH): Jack Hughes ou Kaapo Kakko?

Ce dernier, un ailier droit finlandais, n’a pas hésité à offrir sa prédiction à un mois de l’encan amateur.

«C’est gros pour moi. Je crois que je pourrai être le tout premier choix», a déclaré l’attaquant du TPS Turku à l’aide d’un interprète, vendredi, lors d’un entretien avec le site officiel de la LNH.

Premier patineur européen au classement final de la Centrale de recrutement de la LNH, Kakko représente la Finlande au Championnat mondial de hockey, où il a marqué six buts en cinq matchs.

«J'ai bien joué, a indiqué Kakko. Je n'ai pas accordé beaucoup d'attention à Jack Hughes ni à son jeu, mais j’ai confiance que tout le monde a vu mes compétences et le niveau de mon jeu.»

«Ce ne sera pas un choix facile pour les équipes», a-t-il concédé.

Les Devils du New Jersey possèdent la toute première sélection au prochain repêchage, qui aura lieu à Vancouver les 21 et 22 juin. Ils ont remporté la récente loterie de la LNH pour la deuxième fois en trois ans. Les Rangers de New York repêcheront au deuxième échelon.

Une autre première chez les Devils?

Kakko pourrait devenir le premier Finlandais sélectionné au premier rang s’il est choisi par le New Jersey.

Les Devils avaient également fait de Nico Hischier le premier Suisse à être réclamé avec le choix no 1 dans un encan de la LNH, lorsqu’ils ont prononcé son nom en 2017.

Hughes, un joueur de centre de 5 pi 10 po, a souvent été pressenti comme l’espoir qui partira au premier rang. Le patineur de 18 ans a enfilé 12 buts et amassé 48 points en 24 parties avec l’équipe du programme de développement américain.

Il est le premier patineur du pays de l'Oncle Sam être être répertorié au sommet du classement final de la Centrale de recrutement de la LNH depuis Erik Johnson, en 2006.

La séance complète du premier tour sera présentée à TVA Sports, le 21 juin.