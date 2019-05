La finale commencera le 27 mai

En attente de leurs prochains rivaux, les Bruins de Boston connaissent au moins les dates des matchs de la finale de la coupe Stanley dont l’horaire a été dévoilé par la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi soir.

La série de quatrième tour s’amorcera ainsi le 27 mai au TD Garden et se poursuivra au même endroit deux jours plus tard. Par la suite, la confrontation au meilleur de sept parties se transportera au domicile des représentants de l’Association de l’Ouest pour les matchs 3 et 4, prévus respectivement les 1er et 3 juin.

Si nécessaire, le cinquième duel aura lieu le 6 juin au Massachusetts, tandis que le sixième se déroulera le 9 juin dans l’Ouest. Une septième et décisive rencontre se tiendra le 12 juin sur la patinoire des Bruins au besoin.

Boston entamera le tour ultime avec l’avantage de la patinoire, peu importe l’identité de ses adversaires. Les Blues de St. Louis et les Sharks de San Jose sont à égalité 2 à 2 en finale de l’Ouest.

La chaîne TVA Sports diffusera toutes les parties de la finale.