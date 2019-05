La prochaine tempête

C’est autour des demandes du Québec qu’ont éclaté les crises constitutionnelles les plus marquantes.

Ils sont fâchés que le reste du Canada, surtout le Québec et la Colombie-Britannique, ne partage pas leur enthousiasme pour un Canada pétrolier.

Kenney, explique Binette, va déployer une stratégie à deux volets : judiciaire et politique.

Cette loi sera interprétée par les tribunaux, dit Binette, comme une entrave inconstitutionnelle au commerce interprovincial et international.

Rappelons cependant que les impôts fédéraux versés par les Québécois financent 20 % de la péréquation et que, si le Québec reçoit le plus gros montant, d’autres provinces moins peuplées reçoivent plus par habitant.