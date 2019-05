Le «camp» dans la vraie vie

À l’occasion du Met Gala, les marches du Metropolitan Museum ont été la scène d’une extravagance extrême en ce premier lundi de mai. Le sujet de la nouvelle exposition, Camp: Notes on Fashion, a permis de repousser les limites de l’originalité. Cet événement annuel très prisé a des répercussions sur le style et les tendances des mois à venir. Alors que certaines des thématiques antérieures (le catholicisme et la mode ou la technologie et la mode) étaient plus faciles à interpréter, voilà que celle de cette année est plus insaisissable.

Entre le costume, l’exubérance, le fantaisiste, le superficiel, le kitsch et le farfelu, le « camp » peut de façon surprenante se frayer un chemin dans votre garde-robe du quotidien, ne serait-ce que sous sa forme de la célébration de l’individualité !

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Puisque Maripier Morin n’a porté sa quatrième tenue de scène des Prix Artis que quelques instants à l’écran, voici une photo qui montre toute la beauté et le travail qu’a nécessité cette création UNTTLD, qui carillonne à chacun de ses pas.

Photo courtoisie

À la soirée des Prix Artis, la chanteuse Sarahmée était très « camp », vêtue d’une combinaison en wax de la collection Icône de Simons qu’elle avait assortie à des créoles et des baskets Nike.

Photo Wenn

Glissée dans cet ensemble Alice & Olivia, Janelle Monae revisite le t-shirt à message façon paillettes désinvoltes.

Photo AFP

En optant pour un ensemble en imprimé impressionniste de Off-White c/o Virgil Abloh, Chadwick Boseman adopte avec aplomb le kitsch du total look.

Photo courtoisie

Un imprimé ludique ou étonnant injecte une touche de « camp » à n’importe quelle tenue conservatrice, à l’instar d’Anna Paquin dans une robe Moschino au gribouillis de feutre vert.

Photo AFP

Outre sa manucure à breloques, la silhouette Miu Miu d’Elle Fanning permet à l’actrice de personnifier la nostalgie des années 1960.

Photo AFP

L’opulence d’un imprimé reprenant une peau exotique peut se jouer en touches ou en intégralité. Kaitlyn Dever a simplement agencé un pull à motif à une jupe léopard pour concocter un look décalé signé Ganni.

Photo AFP

Le DJ Zedd a plutôt opté pour l’approche ostentatoire d’un smoking SSS World Cup.

Photo AFP

Parfois, une simple couleur peut vous transposer dans le « camp », tout comme un imprimé fort. Nicholas Hoult a opté pour un complet rose pâle et des baskets assorties de Dior Men by Kim Jones, alors que cette robe longue à rayures de Marc Jacobs est originale et sied parfaitement à l’esthétique de la chanteuse Alicia Keys.

Photo AFP

Photo AFP

Vêtue de cette création Prada, l’actrice Marsai Martin prouve que la dentelle noire superposée à une chemise blanche permet de jouer les contrastes tout en finesse.

Photo Wenn

La chanteuse Halsey y est allée d’une déclinaison du typique uniforme du serveur aux iHeartRadio Music Awards, une gracieuseté de Dsquared2.