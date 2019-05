Shanghai: Aaron Brown et Andre De Grasse offrent un doublé au Canada

Dans un duel attendu à l’épreuve de 200 m de la Diamond League de Shanghai, le Canadien Aaron Brown a triomphé, devançant son compatriote Andre De Grasse, qui est monté sur la deuxième marche du podium.

Brown a stoppé le chrono en 20,07 s, tandis que De Grasse a eu besoin de 20,21 s pour franchir la distance. Le vainqueur du jour avait précédemment conclu la Diamond League de Doha, au Qatar, en troisième place, en vertu d’un temps de 20,20 s.

Photo AFP

«C’était un groupe assez solide et je suis heureux de ma performance, a dit Brown, selon le site officiel de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF). J’avais l’impression qu’à Doha, j’ai bien couru dans la courbe avant de laisser tomber dans la ligne droite. C’était bien de gagner, d’obtenir du momentum et de gagner un peu plus de respect de la part des gars [du 200 m]. Je dois juste continuer de cette façon.»

De Grasse en confiance

Pour De Grasse, il s’agissait d’un résultat convaincant, puisque l’athlète se remet tout juste d’une blessure sérieuse. Il ne disputait qu’une deuxième épreuve individuelle de l’IAAF cette saison après avoir terminé deuxième au 200 m de l’Invitation de la Grenade le 13 avril, avec un chrono 20,20 s.

Photo AFP

Le triple médaillé aux Jeux olympiques de Rio avait en effet mis un terme à sa saison 2018 en raison d’une blessure aux ischiojambiers qu’il a subie en demi-finale de l’épreuve de 200 m des Championnats canadiens, au mois de juillet. Une autre blessure à la cuisse l’avait auparavant empêché de participer aux Championnats du monde d’athlétisme en 2017.

«Il m'a fallu un certain temps pour récupérer pleinement de mes blessures, a avancé De Grasse. Je suis heureux de mon résultat aujourd'hui. C'est ma deuxième fois en Chine. J'attends avec impatience les compétitions à venir cette saison et je souhaite revenir à la Diamond League de Shanghai l’année prochaine.»

La prochaine étape de la Diamond League se déroulera le 30 mai à Stockholm, en Suède. Il s’agira de la troisième de 14 rendez-vous. La saison se conclura ensuite avec la tenue des Championnats du monde d’athlétisme à Doha, du 27 septembre au 6 octobre.