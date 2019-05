5 activités spéciales dans les spas de Québec

Les spas sont parfaits pour relaxer et se permettre un moment de détente bien mérité. À Québec, ces endroits reconnus pour leurs bienfaits sur notre corps et notre esprit proposent parfois des activités qui sortent de l’ordinaire. Voici 5 sorties dans les spas qui sauront vous charmer et vous divertir.

Spa à la belle étoile

Que diriez-vous d’une expérience thermique à la belle étoile? Le Sky Spa suggère, tous les vendredis et les samedis soir, des moments inoubliables sous un ciel étoilé. Jusqu’à minuit, la vue imprenable vous permettra de vous la couler douce.

Matinée Bains & Brunch

Les dimanches Bains & Brunch du Strom Spa débutent à 9h et se poursuivent jusqu'à 14h. Le délicieux buffet vous est servi de 9h à 10h30. Quelle belle occasion de marier verre de mimosa, expérience thermale et petit déjeuner! Un artiste est aussi invité afin de mettre de l’ambiance. Les places sont limitées et la réservation est obligatoire.

Dimanche familial

À Lévis, le Sento Spa organise des dimanches en famille, une belle occasion de faire découvrir les bienfaits de la relaxation à vos enfants. De plus, le centre vous offre la possibilité d’un massage de 30 minutes en duo parent-enfant. Tout jeune de moins de 15 ans doit être accompagné d’un adulte.

Rituels Aufguss

Aufguss signifie «infusion» en allemand. Ce rituel consiste à raviver le procédé de vaporisation à l’aide d’une eau enrichie d’huiles essentielles naturelles. Les activités Aufguss du Sky Spa sont animées et vous en ressortirez assurément revigorés.

Un spa en gang

Le Spa des neiges à Sainte-Anne-deBeaupré dispose d’un espace semi-privé pour les groupes, une occasion géniale de réserver pour une fête d’amis. De plus, l’endroit organise des soirées rythmées tous les jours de 18 à 21h et jusqu’à 22h le vendredi. Au menu, musique du monde et musique lounge.