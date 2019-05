Cyclisme sur route: Antoine Duchesne sera opéré

Après avoir terminé 81e de la sixième et dernière étape des 4 jours de Dunkerque, en France, le cycliste Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) ratera plusieurs semaines de compétition. Le Québécois sera opéré pour régler un problème d’artère iliaque qui l’ennuie depuis déjà quelques courses.

Le Saguenéen en fera l’annonce lundi et donnera plus de détails sur son état de santé et sa réhabilitation.

«Je ne suis pas capable de pousser à 100% pendant mes courses. Quand je vais vraiment à fond, ma jambe gauche devient complètement engourdie après seulement quatre ou cinq minutes», a-t-il indiqué.

L’artère iliaque est une importante voie de circulation sanguine, située à la hauteur de la hanche.

Les sportifs d’endurance ont souvent des ennuis avec les artères iliaques. D’autres athlètes québécois ont également eu des problèmes semblables par le passé, dont le skieur, Alex Harvey et le cycliste, Charles Dionne.

Harvey s’est d’abord fait opérer en 2008 à la jambe gauche, puis en 2015, cette fois pour les deux jambes. Pour sa part, Dionne a vécu un scénario similaire en 2006. Dans les deux cas, ils ont réussi à se remettre sur pieds et à reprendre l’action dans leur discipline respective.

Dimanche, le Néerlandais, Mike Teunissen (Jumbo-Visma), a signé une deuxième victoire de suite et a été couronné vainqueur des 4 jours de Dunkerque.

Pour sa part, Duchesne a terminé à 2 minutes et 41 secondes du meneur, au 35e échelon du classement général.

Tour d’Italie

L’équipe Jumbo Visma a également triomphé à la neuvième étape du Tour d’Italie. Le cycliste, Primoz Roglic, a parcouru les 34,8 km séparant Riccione de San Marino en 51 min 52 s pour l’emporter.

Le Québécois, Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy), s’est classé 144e en franchissant la ligne d’arrivée 8 minutes et 4 secondes après le vainqueur.

Boivin pointe actuellement au 137e rang du classement provisoire. La dixième étape du Tour d’Italie aura lieu sur 145 km, de Ravenna à Modena.