Des Québécois financent Rocketman

Deux Québécois font partie des principaux financiers de Rocketman, le film sur la vie d’Elton John qui a reçu un accueil triomphal au Festival de Cannes il y a quelques jours.

Karine Martin et Jean-François Doray, de la firme montréalaise Mediabiz International, ont en effet joué un rôle important dans le financement de ce long métrage qui a été produit par le studio hollywoodien Paramount Pictures. Ils ont foulé le tapis rouge avec l’équipe du film à Cannes jeudi. Et ce soir, ils seront à Londres pour assister à la première britannique.

Pour le couple québécois, l’aventure de Rocketman a débuté en 2012.

« Il y a sept ans, on a reçu le scénario du film de la part de la compagnie d’Elton John, Rocket Pictures, explique Karine Martin, rencontrée samedi dans un hôtel de la Croisette.

On l’a lu et on l’a adoré. Ç’a été un vrai coup de cœur. À l’époque, un autre réalisateur était attaché au projet et c’est Tom Hardy qui devait jouer le rôle d’Elton John. Le budget était plus élevé et il n’y avait pas encore de distributeur aux États-Unis. On avait adoré le projet, mais on a décidé qu’on allait attendre que le package évolue un peu parce qu’on ne trouvait pas que c’était le bon moment. » Photo courtoisie

Le projet a donc été mis sur la glace pendant quelques années jusqu’à ce que les gens de Rocket Pictures reviennent cogner à leur porte avec une nouvelle proposition.

« Ils avaient recruté un autre réalisateur (Dexter Fletcher qui terminait alors la réalisation de Bohemian Rhapsody), un acteur qui chante (Taron Egerton), ils avaient obtenu une entente avec Paramount pour la distribution américaine et le budget avait baissé. Donc là, on s’est dit on saute dessus. On a tout de suite fait une offre et on a négocié avec Paramount pour avoir une entente de co-investissement dans le film. On est donc devenus financiers sur le projet. »

C’est par le biais de l’entreprise Starlings Entertainment, dont Mediabiz est le principal actionnaire, que le couple québécois s’est impliqué financièrement dans Rocketman.

« Paramount est le principal financier du film et Starlings est le deuxième plus important », souligne Karine Martin qui est présidente et directrice générale de l’entreprise. Le budget du film n’a pas été dévoilé. Mais selon différentes sources, il oscillerait autour de 40 M$.

Comme un mini studio

Le rôle de Karine Martin et Jean-François Doray dans Rocketman est strictement financier : « On n’est pas des producteurs. On n’a pas eu d’implication créative sur le projet, précise Jean-François Doray. En gros, on a un rôle de gestionnaires et d’opérateurs de fonds, à l’image d’un mini studio. Nos investisseurs viennent tous du privé. Ce sont des Américains qui ont fait beaucoup d’argent dans d’autres domaines et qui ont envie d’investir dans le cinéma. »

Karine Martin et Jean-François Doray ont fondé Mediabiz il y a 20 ans. La firme qui a des bureaux à Montréal et Los Angeles a déjà réalisé le financement d’une quarantaine de productions dont le film d’action Outcast avec Nicolas Cage. Leur participation au film Rocketman pourrait leur ouvrir encore plus de portes : « On reçoit pas mal de beaux projets depuis quelques années. Mais là, c’est sûr que Rocketman va donner beaucoup de visibilité à notre entreprise, se réjouit Jean-François Doray. On verra où cela nous mène ! »

♦ Le film Rocketman prend l’affiche au Québec le 31 mai.