Deux frères apprennent à vivre avec la fibrose kystique

Emmanuelle Patry et François Savard caressaient le rêve de fonder une famille de cinq enfants. Or, leur plan a été contrecarré par la fibrose kystique qui afflige deux de leurs trois enfants.

« On a su que nous étions chacun porteur du gène. À chaque grossesse, il y avait une chance sur quatre que l’enfant ait soit mon gène, soit le gène d’Emmanuelle, soit les deux ou rien du tout », explique M. Savard, le père d’Elliott et de Tristan, âgés de neuf ans et de six ans.