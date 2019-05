Il essaie de prendre l’avion avec un pistolet chargé dans son sac banane

Si vous avez l’habitude d’oublier votre bouteille de shampoing dans votre bagage à main à l’aéroport, sachez qu’il y a pire: un homme de la Floride a tenté de prendre l’avion avec un pistolet chargé dans son sac banane.

Visiblement pas au courant de certaines règles de sécurité du transport aérien, David Charles Schultz, âgé de 74 ans, a été intercepté, jeudi dernier, à un point de contrôle de la Transportation Security Administration (TSA), à l’aéroport international Bradley, au Connecticut.

Hartford News TSA Finds Loaded Gun, Ammo in Fanny Pack at Bradley Airport https://t.co/wUUwxNTdhx pic.twitter.com/BZlXOWC3AU — Hartford News (@Hartford_NC) May 17, 2019

En inspectant le sac banane du Floridien dans une machine à rayons X, les agents de sécurité y ont découvert un pistolet de calibre .22 chargé avec dix balles, de même qu’une boîte de munitions contenant 50 balles supplémentaires.

L’individu a été arrêté et accusé d’avoir contrevenu aux mesures de sécurité de l’aéroport, affirme NBC Connecticut.

Selon la TSA, les passagers aériens peuvent voyager avec une arme à feu, mais celle-ci doit être déclarée et déposée avec les bagages enregistrés, tout en étant déchargée et rangée dans un étui rigide et barré.

L’histoire ne dit pas si l’homme de Plant City, en Floride, a pu récupérer son sac banane après son arrestation.