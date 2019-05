Les craquelins sans gluten au banc d’essai

Les craquelins sans gluten sont de plus en plus populaires. Les personnes qui souffrent de maladie cœliaque ou d’hypersensibilité au gluten recherchent des produits nutritifs qui sont dépourvus de toute trace de gluten. Le marché est en explosion depuis quelques années si bien que l’offre est vaste, et ce, même en supermarchés traditionnels. Tour d’horizon des choix offerts.

Notre analyse

28 variétés de craquelins affichant la mention sans gluten ont fait l’objet de ce banc d’essai. Une portion de 18 à 20 g (entre 4 et 27 craquelins) a été utilisée à des fins comparatives. La teneur en sodium, en gras saturés, en fibres et la qualité des ingrédients ont été prises en compte pour évaluer les produits.

La valeur nutritive varie, par portion

Entre 80 et 93 calories

Entre 1 et 4,7 g de gras (de 0 à 2 g de gras saturés)

De 12 à 17 g de glucides (de 0 à 3 g de sucres)

De 0 à 3 g de fibres

De 0 à 3 g de protéines

De 55 à 188 mg de sodium

Les meilleurs choix

Photo Chantal Poirier Photo Chantal Poirier Photo Chantal Poirier Les craquelins Mary’s (originaux, herbe et poivre noir) affichent une liste d’ingrédients exemplaire (grains entiers de riz brun biologique, grains entiers de quinoa biologique, graines de lin brun biologique). De par la qualité de leurs ingrédients, ils sont une source de fibres (2 g) et apportent 2-3 g de protéines selon les saveurs. Leur teneur en sodium n’est pas parmi les plus faibles, mais reste fort raisonnable pour les saveurs mentionnées (113-127 mg). Photo Chantal Poirier

Avec 2 g de fibres et 75 mg de sodium, les craquelins au riz Good Thins de Christie sel de mer et poivre comptent aussi parmi nos bons choix. Ils sont composés de farine de riz brun à grains entiers et de riz brun à grains entiers. Leur liste d’ingrédients n’est cependant pas aussi épurée que nos premiers choix. Mis à part cette saveur, les autres craquelins sans gluten de même marque présentent une liste d’ingrédients plus courte ainsi qu’une teneur en sodium intéressante (entre 55 et 90 mg par portion). Dommage, car leur teneur en fibres (0 à 1 g) est inférieure à la saveur Sel de mer et poivre. Photo Chantal Poirier

Les craquelins Want-Want SuperSlim Brown Rice Crisps (sésame noir) se distinguent par leur faiblesse en sodium (60 mg). Ils apportent aussi 2 g de protéines et le riz brun biologique est le premier ingrédient.