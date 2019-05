Les motocyclistes dénoncent les hausses de frais d’immatriculation

TROIS-RIVIÈRES | Des centaines de motocyclistes profitent de leur rassemblement annuel au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières, pour dénoncer les hausses répétées des frais d'immatriculation qui leur sont imposées depuis quelques années.

Pour l’année en cours, la hausse des coûts d’immatriculation d’une moto se situe entre 75$ et 325$ selon la cylindrée de l’engin.

En tenant compte des frais d’assurance, il en coûte 277,17$ pour immatriculer une moto de plus petite cylindrée et 1534,97$ pour un véhicule de plus grande cylindrée, qui sont considérés comme plus à risque d’accident.

«On n’a pas accès aux réelles données (de la SAAQ) qui pourraient nous permettre de comprendre pourquoi on a une hausse cette année étant donné que le bilan d’accidents, semblerait-il, s’est amélioré au fil des dernières années», a déploré Jeannot Lefebvre, président du Comité d’action politique motocycliste.

Revoir la façon de facturer

En 2004, le gouvernement a classifié les motos en différentes catégories et a transféré à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) la responsabilité de facturer aux motocyclistes les frais reliés aux accidents impliquant ces véhicules.

«Je me souviens, ça coûtait environ 270 dollars, maintenant on est rendu à 660 dollars. Par le système actuel, nous, les motocyclistes, sommes solidaires de toutes les dépenses liées à un autre motocycliste qui a un accident», a expliqué M. Lefebvre.

Le Comité d’action souhaite l’abolition complète du système actuel, qui réduit les motocyclistes à la catégorie de leur moto.

Il plaide plutôt pour un système qui récompenserait les bons dossiers de conduite afin que la plupart des motocyclistes voient leur facture d’immatriculation diminuer.