Les Raptors refusent d’abandonner

Le joueur-vedette des Raptors de Toronto Kawhi Leonard s’est levé au bon moment, totalisant 34 points, pour aider les siens à vaincre les Bucks de Milwaukee par la marque de 118 à 112 en deuxième prolongation, dans le troisième match de la finale de l’Association de l’Est de la NBA, dimanche, au Scotiabank Arena.

La troupe de l’entraîneur-chef Nick Nurse a réduit l’avance de ses rivaux à 2 à 1 dans cette série qui se poursuivra mardi au même endroit.

Varlopés au compte de 125 à 103 dans la rencontre précédente, les Raptors ont offert une performance plus inspirée devant leurs partisans, se retrouvant avec une priorité de sept points à la mi-temps. Aidée par le manque de précision des Bucks à quelques reprises au quatrième quart, la défense des favoris locaux a momentanément accompli du bon travail pour frustrer les éléments-clés des premières têtes de série de l’Est.

Photo AFP

Toutefois, la fin de match prématurée de Kyle Lowry a compliqué sa tâche. Il a pris le chemin du banc pour de bon à cause de sa sixième faute commise avec 6 min 12 s à écouler. Son départ et celui de Norman Powell pour la même raison a pavé la voie au retour des Bucks. Ceux-ci ont créé l’impasse 96 à 96 grâce au panier de Khris Middleton avec un peu plus de deux secondes à écouler en temps réglementaire, quelques instants après que Pascal Siakam eut manqué deux lancers francs.

Persévérance

Par contre, les autres joueurs des Raptors ont pris le relais, à commencer par Leonard, qui a réussi deux tirs de trois points et qui a récupéré neuf rebonds. Il a également réalisé un vol important au second engagement supplémentaire pour procurer une avance de trois points à son club.

Chez les visiteurs, Giannis Antetokounmpo a été limité à 12 points, mais il a saisi 23 ballons dans les airs. George Hill a été le plus productif des Bucks en vertu de 24 points.

La formation gagnante de cette série pourrait en découdre avec les Warriors de Golden State au tour ultime. Les champions en titre auront une chance de compléter le balayage aux dépens des Trail Blazers de Portland lors du quatrième match de la finale de l’Ouest, lundi.

Photo AFP

Plusieurs vedettes bien en vue

Par ailleurs, la rencontre - la première du carré d’as de la NBA disputée dans la Ville Reine depuis 2016 - représentait une occasion en or pour plusieurs personnalités célèbres de s’afficher dans les sections de sièges situées près de la surface de jeu.

Ainsi, le combattant Georges St-Pierre se trouvait aux côtés de l’animateur de télévision Guy A. Lepage pour cet affrontement. Autre figure connue des Québécois, le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban a également assisté au duel impliquant les Raptors, l’équipe de sa ville natale.

L’acteur canadien Mike Myers ainsi que les chanteurs Gucci Mane et Drake étaient des spectateurs intéressés, tout comme le basketteur ontarien Jamal Murray, porte-couleurs des Nuggets de Denver.