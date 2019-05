L'été sous la tente

Le campeur familial

Photo courtoisie, Mountain Equipment Co-op Le camping est un moyen économique de voyager en famille. Plusieurs optent pour des terrains permettant de garer la voiture à proximité du campement, limitant le transport de la tente et des bagages. Une grande tente (4 places et plus), bien que parfois lourde, fera donc leur bonheur.

Certaines familles choisiront même un modèle offrant une place supplémentaire réservée au rangement et maximisant leur liberté de mouvement et/ou composé de deux sections distinctes pour plus d’intimité. La hauteur de la tente sera aussi prise en compte, surtout si des averses obligent petits et grands à se mettre à l’abri. Photo courtoisie, Latulippe

Un vestibule pour remiser les chaises, les chaussures, les jouets des enfants à la fin de la journée représente un atout. Les plus spacieux s’apparentent à de petits milieux de vie extérieurs, accueillant une table à pique-nique.

Les filets bonifiant le rangement dans la tente et une ouverture laissant passer un fil électrique pour recharger les appareils électroniques pourraient aussi séduire les familles.

Toutefois, les grands modèles de tente « s’installent difficilement seul. Il faut avoir un peu de pratique, savoir comment le faire », indique Julien Ouellette, conseiller au département du camping chez Mountain Equipment Co-op. Il suggère d’ailleurs de « monter la tente une fois à la maison, ou même en magasin, avant de partir ». Photo courtoisie, Latulippe

De plus, une tente spacieuse occupe plus d’espace dans la valise de la voiture, mais aussi sur le site de camping, qui doit être choisi en conséquence. Elle résiste également moins bien au vent, il est donc préférable de l’installer à l’abri de ce dernier. D’ailleurs, des arceaux en aluminium robustes et une qualité supérieure de toile de nylon (deniers levés) sont privilégiés.

Par ailleurs, comme l’explique Rémy Laflamme, superviseur plein air chez Latulippe à Québec, « lorsque la température est plus froide, une grande tente prend plus de temps à se réchauffer à l’intérieur ». Allumer une lanterne à chandelle UCO pendant quelques minutes avant de dormir pour enlever l’humidité et réchauffer les lieux est donc suggéré.