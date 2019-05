Prenez la route à vélo

Enfin ! Les mordus de vélo qui ont attendu la réouverture des parcours cyclables tout l’hiver peuvent maintenant les prendre d’assaut. Voici cinq randonnées qui éveilleront sans doute les fourmis dans leurs jambes.

1. La Cycloroute de Bellechasse

Sur la piste d’anciens chemins de fer

Photo courtoisie

Traversant huit villages pittoresques de la MRC de Bellechasse (Saint-Henri, Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Malachie, Saint-Lazare, Saint-Damien, Saint-Nérée et Armagh), la Cycloroute de Bellechasse suit l’itinéraire d’anciens corridors ferroviaires. Les usagers roulent sur les chemins du Lévis & Kennébec, du Québec Central et du National transcontinental, qui ont influencé le développement économique et social de la région, entre 1907 et 1985. Soixante-quatorze kilomètres de piste asphaltée et à faible dénivelé attendent les cyclistes de tous les niveaux, qui, à travers des panoramas naturels et agricoles, s’arrêteront devant différents panneaux d’interprétation du domaine agroalimentaire et du patrimoine ferroviaire.

2. Véloroute Marie-Hélène-Prémont

Des airs de Nouvelle-France

Photo courtoisie

Parcourant les premiers villages de l’Amérique française sur une des plus vieilles routes du Québec, l’avenue Royale, aussi appelée route de la Nouvelle-France, la Véloroute Marie-Hélène-Prémont propose une balade champêtre de niveau débutant et parfois intermédiaire. Parsemée de 40 attraits touristiques, dont la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, elle sillonne la Côte-de-Beaupré en mettant en lumière la beauté de ses paysages et la richesse de son patrimoine bâti. Au fil des 55 kilomètres de chaussée désignée (cohabitation avec les voitures) reliant la Chute Montmorency à Saint-Ferréol-les-Neiges et au Cap-Tourmente, les cyclistes ont l’impression d’effectuer un retour dans le temps. La Véloroute Marie-Hélène-Prémont rejoint les sentiers du Mont-Sainte-Anne, le Circuit du Cap-Tourmente, le Corridor du Littoral, ainsi que les Circuits Félix-Leclerc et des Clochers sur l’île d’Orléans.

3. Véloroute portneuvoise

De village en village

Photo courtoisie

Plaines agricoles, fleuve Saint-Laurent, charmants villages, terres champêtres, chemin du Roy, rivières, montagnes... La Véloroute portneuvoise se faufile au milieu d’une grande diversité de paysages, le long de ses 88,7 kilomètres de route signalisée. En raison du relief varié de la MRC de Portneuf, le parcours visitant sept municipalités (Deschambault-Grondines, Saint-Alban, Saint-Casimir, Saint-Gilbert, Saint-Thuribe, Saint-Ubalde et Saint-Marc-des-Carrières) s’adresse à des cyclistes débutants et intermédiaires. Les adeptes d’agrotourisme, de culture, de patrimoine et de plein air seront ravis de pouvoir prendre quelques pauses pour découvrir les nombreux attraits touristiques de la région et profiter des différents services qu’ils croiseront. Il y en a plus d’une centaine qui valent le détour !

4. Le Parcours des Anses et la Promenade Samuel-De Champlain

Traverser le fleuve

Photo courtoisie

En bordure du fleuve Saint-Laurent, à Lévis, le Parcours des Anses est une piste multifonctionnelle asphaltée et facile d’accès de 13 kilomètres, s’étendant au cœur d’un panorama grandiose. Les cyclistes y pédalent en admirant les ponts, les fortifications de Québec, le Château Frontenac, l’île d’Orléans et la Chute Montmorency. Les endroits pour s’arrêter le temps d’un pique-nique abondent. Pour doubler le plaisir, il est possible d’emprunter le pont de Québec pour rejoindre la Promenade Samuel-De Champlain sur l’autre rive, reprendre son souffle au quai des Cageux ou dans l’un des jardins thématiques, avant d’enfourcher son vélo pour atteindre la Traverse Québec-Lévis en roulant sur le Corridor du Littoral. Voilà une magnifique boucle !

5. Corridor de la rivière Saint-Charles

Escapade urbaine

Photo courtoisie

Au cœur de la ville de Québec, le long de la rivière Saint-Charles, entre les ponts Samson et Scott, un corridor cyclable de 9 km permet aux amateurs de vélo de s’adonner à leur sport préféré sur les deux rives de la rivière. Cette randonnée croise plusieurs parcs, comme celui de la Pointe-aux-Lièvres, le parc Victoria et le parc Cartier-Brébeuf, permettant d’allier la bicyclette à d’autres sports. Idéal pour une escapade en famille ! Ce corridor offre la possibilité de rejoindre le centre-ville de Québec pour profiter de ses attraits et services ou de gagner le Corridor du littoral afin de poursuivre la balade le long du fleuve, jusqu’à la chute Montmorency, ou à l’opposé, jusqu’à Saint-Augustin-de-Desmaures.