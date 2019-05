Quand des parents dérapent

Il y a une importante question que tu as oublié de poser au père de trois enfants qui est venu brailler sur ton épaule pour te montrer à quel point ils étaient ingrats envers lui et sa femme : Et vous, monsieur, avez-vous toujours été correct avec eux ? Vous leur avez payé de grandes études qui les ont menés à une grande carrière, mais que leur avez-vous donné sur le plan affectif ? À juste titre, Louise vous en parle d’ailleurs dans sa réponse.

Moi et mes deux sœurs nous avons été élevés par des parents semblables. Deux professionnels pour qui la carrière et la réussite sociale faisaient foi de tout. On a été poussés à se dépasser sans que jamais personne ne tienne compte de nos faiblesses personnelles. Oh oui, on a réussi, mais à quel prix ? Au prix de notre équilibre émotif qu’il a fallu reconstruire pierre par pierre. Et pour mes sœurs, ce fut encore plus difficile que pour moi qui, avec ma carapace de gars, m’en suis mieux sorti.

Ce qui a eu pour conséquence que nos parents, ben nous autres non plus on n’avait pas grande envie de les voir et de les fréquenter une fois devenus des adultes. Aujourd’hui ils ne sont plus de ce monde, et c’est bête à dire, mais très sincèrement, et je parle ici pour moi, je ne les regrette pas.

Un gars en paix avec sa conscience

Comme je l’avais souligné à ce monsieur, il arrive parfois que la distance prise par des enfants vis-à-vis de leurs parents soit le résultat d’une absence d’habileté de leur part à mettre en lumière l’importance de développer leur vie affective autant que les autres aspects de l’existence humaine.