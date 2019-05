Un nouveau coordonnateur défensif pour les Élans

Keith-Andrew Robitaille est le nouveau coordonnateur défensif des Élans de Garneau.

Bras droit de Francis Boivin la saison dernière avec les finalistes du Bol d’Or, Robitaille prendra la relève de son mentor dont les responsabilités professionnelles et familiales ne lui permettaient plus de consacrer autant de temps au football après une association de 15 ans avec les Élans.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

«J’ai toujours voulu occuper un tel poste, mais ça arrive vite, résumé l’ancien demi défensif qui a évolué avec les Élans de 2009 à 2011 et remporté le Bol d’Or à sa dernière saison. J’avais arrêté trois ans avant de revenir comme bras droit de Francis l’an dernier. J’ai joué pour Francis, coaché avec lui et il a été un mentor. Quand j’ai des questions, je l’appelle et il va demeurer comme consultant externe.»

Les Élans miseront sur quelques nouveaux visages au sein de leur personnel d’entraîneurs. Responsable du programme de football de St.Pat’s, Azaria Chavannes prendra la relève d’Olivier Turcotte-Létourneau avec les demis défensifs, lui qui s’est joint au Rouge et Or de l’Université. Il sera secondé par Marc-Olivier Simard, un ancien demi de coin du Rouge et Or et du CNDF.

Ça bouge aussi du côté de l’offensive. Le départ de Karl Monjoie vers les Stingers de Concordia signifie que la ligne offensive sera maintenant sous la supervision de Louis-Gabriel Beaudet. Ce dernier s’occupait des centres arrières l’an dernier.

Ancien des Carabins de l’Université de Montréal et des Élans, Jonathan Lapointe prendra la relève avec les centres arrières et les ailiers rapprochés. À la retraite après quatre saisons avec les Élans, Christopher Tremblay-Harnois veillera sur les porteurs de ballon.

Ancien quart-arrière des Élans et demi inséré avec le Rouge et Or, Charles Lambert est de retour à Garneau où il retrouvera son ancien entraîneur-chef Patrick Boies qui dirige l’offensive. Lambert dirigera les quarts-arrières.

Finalement, Nicolas Nadeau secondera Jean-Alexandre Bernier avec les joueurs de ligne défensive.