Zdeno Chara devrait être prêt pour la finale

Absent du quatrième match de la finale de l’Est à cause d’une blessure dont les Bruins de Boston n’ont pas dévoilé la nature, Zdeno Chara devrait revenir au jeu pour la finale de la Coupe Stanley.

C’est du moins ce qu’espère son équipe.

«Nous avons beaucoup de temps pour prendre la meilleure décision possible et lui donner le temps de se remettre de quelque chose qui l’ennuie», a indiqué le directeur général Don Sweeney au site de la Ligue nationale de hockey. «Nous espérons que ce sera le cas. Et nous sommes plutôt sûrs qu’il sera remis.»

Cela dit, Sweeney n’a pas voulu garantir que son capitaine sera en uniforme le 27 mai pour le premier duel de la grande finale, contre les Sharks de San Jose ou les Blues de Saint-Louis.

«Je ne peux rien promettre», a-t-il dit. «Je pense que la pause que nous avons sera utilisée de manière efficace, mais parfois, les blessures sont en dehors de notre contrôle.»