Sortir de la maison sans trop dépenser, c’est possible et on aime ça! Partons à la découverte de notre belle ville sans avoir besoin de débourser un seul sou. Voici 5 activités gratuites à faire à Québec ce printemps.

L’exposition Fleurs de Villes

Du 24 au 28 avril, Place Sainte-Foy offre une exposition des plus colorées. Admirez les mannequins ornés de fleurs fraîches et odorantes à souhait. Ce rendez-vous fleuri se prolonge dans le hall du Château Frontenac pour toute la durée de l’événement.

Places Éphémères

Ces emplacements éphémères qui poussent un peu partout au centre-ville de Québec et en périphérie sont à découvrir chaque année. Quand la chaleur commence à se pointer, on adore s’y retrouver afin de se détendre, manger ou jaser entre amis. Sur le site internet de la Ville, vous pourrez avoir accès aux endroits où sont situés ces espaces conviviaux.

Promenade Samuel de Champlain

Voici l’endroit parfait pour marcher, courir et faire du vélo avec, en bonus, une vue magnifique. Longeant le fleuve Saint-Laurent sur une distance d’un peu plus de quatre kilomètres, la promenade Samuel-de-Champlain propose, tout au long du parcours, plusieurs arrêts où s’étendre au soleil. La station des Cageux avec sa tour d’observation est un must.

L’Île-d’Orléans

On adore l’Île pour ses nombreuses boutiques, ses produits du terroir et ses paysages magnifiques... un incontournable. Tant qu’à y être, aussi bien aller visiter le Vignoble Sainte-Pétronille qui offre une vaste gamme de vins blancs, rosés, rouge et de glaces. De plus, un tour gourmand à la Chocolaterie de l’Île d’Orléans afin de déguster une crème glacée molle trempée dans le chocolat vous comblera de bonheur, rien de moins!

Le parc du Bois-de-Coulonge

Ici, un lieu sublime pour pique-niquer en amoureux ou entre amis. À découvrir pour son arboretum, ses jardins, sa vue sur le fleuve, ses sentiers pédestres et son aire de jeux pour les enfants. Aussi, plusieurs bâtiments anciens témoignant d'un riche passé. Situé au 1215, Grande Allée Ouest dans l'arrondissement Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge.