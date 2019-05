6 adresses gourmandes pour bien manger à Burlington

Réputée pour son ambiance chaleureuse, aimée pour ses festivités et recherchée pour sa gastronomie, Burlington est la destination idéale où s’évader un week-end. Située dans le nord-ouest du Vermont, à moins de deux heures de Montréal, cette ville a tout pour vous plaire et tout pour vous... régaler !

Ajoutez saveur et décadence à votre prochaine escapade avec ces suggestions gourmandes :

1 American Flatbread pour les envies de pizza

Photo tirée de Instagram @flatbreadbtv

Les amateurs de bonne bouffe seront ravis par l’American ­Flatbread, restaurant connu pour ses pizzas minces cuites sur feu de bois. L’ambiance est décontractée et le menu haut en saveurs privilégie les ingrédients locaux et biologiques. Pour bien démarrer la soirée, on prend une bière en fût à la microbrasserie Zero ­Gravity, installée à même la pizzeria depuis 2004.

► 115 St. Paul St., Burlington (situé juste en face du City Hall Park)

2 Le Burlington Farmers’ Market pour les produits locaux

Photo tirée de Instagram @iamwillbroy

Toujours très populaire, le marché fermier de Burlington est parmi les plus vieux et les plus grands du Vermont, avec près de 90 kiosques. Depuis 1980, les artisans se réunissent tous les samedis, de mai à octobre, dans le centre-ville de Burlington.

Un incontournable pour qui veut faire provision de produits de saison, de fleurs, de mets préparés et de produits artisanaux. On en profite pour pique-niquer sur place et pour goûter aux spécialités locales.

► Le marché a déménagé au 345 Pine Street, dans le quartier de South End.

3 August First Bakery pour une bonne pâtisserie

Photo tirée de Instagram @augustfirstvt

Chez August First Bakery, tout est fait de façon artisanale. Installée dans un ancien garage du centre-ville de Burlington, cette boulangerie propose des pains bios, ­biscuits et pâtisseries européennes frais du jour. On y fait aussi d’excellents cafés.

► 149 S Champlain St, Burlington

4 Hen of the Wood pour une cuisine du terroir authentique

Photo tirée de Instagram @henofthewood

Le restaurant Hen of the Wood a pour objectif d’offrir une authentique ­expérience vermontoise. Ici, les produits du terroir sont le reflet des saisons, ce qui permet la découverte de nouveaux plats et de nouvelles saveurs au quotidien. Le menu change tous les jours. Tout y passe : fromages, viandes, poissons, légumes et compagnie.

La cuisine du Hen of the Wood est grande ouverte, ce qui permet de voir les ­cuistots à l’œuvre et, surtout, de ­constater le ­savoir-faire et la passion mis dans chaque assiette.

► 55 Cherry Street, Burlington. Il est préférable de réserver avant de vous présenter.

5 Asiana Noodle Shop pour se régaler d’un gros bol de soupe ramen

Photo tirée de Instagram @ntiinah

Situé sur la célèbre rue piétonne Church Street, Asiana Noodle Shop est un bon plan pour prendre une pause et casser la croûte. Au menu : de généreuses soupes ramen, sautés, bento box et, surtout, une grande variété de sushis. Un repas à déguster sur place ou à emporter.

► 88 Church St, Burlington

6 Scout & Co. pour une crème ­glacée hors de l’ordinaire

Photo tirée de Instagram @scoutandcompany

Scout & Co. est à la fois un bar à espresso et à crème glacée. Faits sur place, les glaces, yogourts glacés et sorbets proposent des parfums uniques et sont fabriqués à partir d’ingrédients locaux. Chaque semaine, on présente une saveur du moment, saveur qui, parfois, est audacieuse ! Par exemple, érable fumé, chocolat à la betterave ou encore rhubarbe et anis étoilé.

Le café, quant à lui, provient de petits torréfacteurs de partout à travers le pays. On trouve un Scout & Co. à deux endroits à Burlington.

► 237 North Ave. et 128 Lakeside Ave, Burlington