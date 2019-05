Des élèves servent des crêpes garnies de sperme et d’urine à leurs enseignants

Un groupe de jeunes «cuistots» d’une école de l’Ohio est accusé d’avoir servi des crêpes cuisinées avec du sperme et de l’urine à leurs enseignants... qui n’auraient découvert la composition exacte de leur repas que près de six heures plus tard.

Pour une raison encore obscure, les élèves fréquentant l’Olentangy Hyatts Middle School préparaient des crêpes dans le cadre d’un cours de cuisine lorsqu’ils auraient décidé d’uriner et d’éjaculer dans la recette, avant de servir le mets agrémenté de fluides corporels à leurs professeurs.

L’incident aurait été en partie immortalisé dans une vidéo qui s’est ensuite mise à circuler... avant d’être découverte, avec une très probable stupeur, par le personnel de l’école cinq à six heures plus tard.

Selon le bureau du shérif du comté de Delaware, il y aurait plusieurs victimes et suspects, alors que l’enquête suit son cours, rapporte ABC 6.

Reste également à voir si les enseignants continueront de goûter aux créations culinaires de leurs élèves...