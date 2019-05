East Coast Greenway: le plus long sentier des États-Unis

Du Maine à la Floride en traversant 15 États et 450 villes et villages, l'East Coast Greenway est le sentier pédestre et cyclable le plus long aux États-Unis. À découvrir par tronçons... ou dans son intégralité!

À pied, à vélo, en patins à roues alignées, en ski de fond ou encore à cheval, tous les moyens (non motorisés) sont bons pour traverser les États-Unis par l'East Coast Greenway.

Ce parcours de 4 800 km est aménagé le plus souvent sur route et sur sentier (32 % sur surface ferme séparée des véhicules motorisés), en longeant la côte Atlantique à de nombreuses reprises (surtout dans le Maine, en Caroline du Sud et en Floride).

Il permet donc de passer de la campagne au littoral, en rejoignant les plus importantes métropoles américaines de la côte Est comme Boston, New York, Philadephie, Washington et Miami.

Pour les cyclistes québécois, plusieurs beaux tronçons sont à découvrir sur la côte du Maine, de la frontière avec le Nouveau-Brunswick jusqu'à Portsmouth, comme la Sunrise Trail pour les gravel bikes ou les vélos de cyclotourisme.

Mais les cyclistes et cyclotouristes expérimentés qui voudraient entreprendre la traversée complète y trouveront eux aussi leur compte.

Le site web de l'East Coast Greenway est par ailleurs fort bien fait et propose de nombreux conseils ainsi que des itinéraires d'une à plusieurs journées. L'accès au sentier est enfin totalement gratuit et accessible aux chiens en laisse.